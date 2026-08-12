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100 çeyrek altın çaldı! Sıcağa dayanamayıp yaptığı hareketle yakalandı

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Adana sıcağı bu kez bir hırsızı yakalattı. Bir eve girip 100 çeyrek altın ve 600 bin TL para çalan hırsızlardan biri sıcağa dayanamayıp kaskını çıkarınca güvenlik kameralarınca kimlikleri tespit edildi. Hırsızlar bu sayede yakalandı.

Adana'da yüzlerini kaskla gizleyen Orhan Öztürk (30) ve M.U.K. (17), levyeyle kapısını kırıp girdikleri evdeki çelik kasadan 100 çeyrek altın ile 600 bin TL'yi çaldı. Bu sırada terlediği için kaskını çıkaran M.U.K.’nin kimliğini güvenlik kamerası görüntülerinden tespit eden polis ekipleri, şüphelileri yakaladı.

100 çeyrek altın çaldı! Sıcağa dayanamayıp yaptığı hareketle yakalandı 1

BALTAYLA KIRMAYA ÇALIŞTILAR

Olay, 24 Temmuz'da, Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi Şıh Cemil Caddesi'nde meydana geldi. İ.Ü.'ye ait evin önüne motosikletle gelen, kasklı şüpheliler Orhan Öztürk ile M.U.K., kapıyı baltayla kırıp içeri girmeye çalıştı. Baltayla kapının kilidini kıramayan şüpheliler, bu kez, levye kullanıp kapıyı açarak eve girdi.

100 çeyrek altın çaldı! Sıcağa dayanamayıp yaptığı hareketle yakalandı 2

100 ÇEYREK ALTIN VE 600 BİN TL!

Evde buldukları anahtarla çelik kasayı açan şüpheliler, kasadaki 100 çeyrek altın ile 600 bin TL'yı alıp kaçtı. Şüphelilerin eve giriş anları ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

100 çeyrek altın çaldı! Sıcağa dayanamayıp yaptığı hareketle yakalandı 3

SICAĞA DAYANAMADI KASKINI ÇIKARDI

Ev sahibinin hırsızlık ihbarıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Güvenlik kamerası görüntülerini detaylıca inceleyen ekipler, olay sırasında M.U.K.’nin kaskını çıkardığını belirledi.

100 çeyrek altın çaldı! Sıcağa dayanamayıp yaptığı hareketle yakalandı 4

TUTUKLANDILAR

Görüntülerden yola çıkan ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti. Adresleri belirlenen M.U.K. ile Orhan Öztürk, operasyonla gözaltına alındı. Orhan Öztürk’ün, emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

100 çeyrek altın çaldı! Sıcağa dayanamayıp yaptığı hareketle yakalandı 5

100 çeyrek altın çaldı! Sıcağa dayanamayıp yaptığı hareketle yakalandı 6

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hırsız Adana kask sıcak çarpması
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