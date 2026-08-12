SON DAKİKA | ABD ve İran anlaştı, ateşkes uzatıldı

Son dakika: ABD ve İran, İslamabad mutabakatı kapsamındaki 60 günlük sürenin önümüzdeki hafta dolmasıyla birlikte ateşkesi uzatma konusunda anlaştı.

Söz konusu anlaşma, 17 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptındaki 60 günlük ateşkesin gelecek hafta sona ereceği bir dönemde geldi.

"PAKİSTAN ÇABA GÖSTERİYOR"

Pakistan, Orta Doğu'daki gerilimin çözümüne yönelik olarak ABD ile İran'ı müzakere masasına getirmek için her türlü çabayı gösterdiğini bildirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Hüseyin Andrabi, haftalık basın toplantısında Orta Doğu'daki duruma ilişkin açıklama yaptı.

"Pakistan, tarafları (ABD ile İran) müzakere masasına getirmek için her türlü çabada bulunuyor." diyen Andrabi, bölgede barış ve istikrar için çalıştıklarını ifade etti.

Andrabi, doğrudan ve dolaylı kanallar aracılığıyla meselenin çözüme kavuşturulması için yapıcı diyaloğun sürmesini sağlamaya devam edeceklerini dile getirdi.

İRAN'DAN YALANLAMA GELDİ

Adı açıklanmayan İranlı kaynak, ABD ve İran’ın ateşkesin süresinin uzatılmasına ilişkin açıklamayı yalanlayarak taraflar arasında ateşkesin uzatılması konusunda görüşme yapılmadığını söyledi. Aynı kaynak, Tahran’ın anlaşmanın bir başlangıç tarihi olmadığı ve bu nedenle uzatılacak bir durumun da bulunmadığı bakış açısına sahip olduğunu ifade etti.