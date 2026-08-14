HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Son dakika | Bakan Gürlek'in adını kullanıp kendilerini MİT görevlisi diye tanıttılar! Sahtekarlar yakayı ele verdi

Son dakika haberi: Sahtekarlar kendilerini MİT görevlisi gibi tanıtıp Bakan Gürlek ve bakan yardımcılarıyla ilişkileri bulunduğu izlenimi verdi. Bir vatandaşa, oğlunu cinayet dosyasından çıkartma vaadinde bulunup yüksek miktarda para aldılar. Yaptıkları yanlarına kalmadı, operasyonun düğmesine basıldı.

Son dakika | Bakan Gürlek'in adını kullanıp kendilerini MİT görevlisi diye tanıttılar! Sahtekarlar yakayı ele verdi
Mehmet Hazar Gönüllü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgüt Suçlar Soruşturma Bürosu ile İstanbul Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve bakan yardımcılarıyla ilişkileri bulunduğu izlenimi vererek bir vatandaşın adli sorununu çözeceklerini vaat eden 3 şüpheliye operasyon düzenledi. Şüphelilerin, cinayet suçundan yargılanan oğlunu dava dosyasından “çıkartma” vaadiyle müştekiden 100 bin dolar ve 100 bin TL aldıkları tespit edildi.

Son dakika | Bakan Gürlek in adını kullanıp kendilerini MİT görevlisi diye tanıttılar! Sahtekarlar yakayı ele verdi 1

KENDİLERİNİ “MİT GÖREVLİSİYİZ” DİYE TANITTILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada Süleyman Solgun, Gökhan Hüseyin Sarıcı ve Abdullah Doğan isimli şüphelilerin kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi olarak tanıttıkları belirlendi.

Son dakika | Bakan Gürlek in adını kullanıp kendilerini MİT görevlisi diye tanıttılar! Sahtekarlar yakayı ele verdi 2

Şüphelilerin bu yolla mağdurlar nezdinde güven sağlamaya çalıştıkları ve üst düzey kamu görevlileriyle yakın ilişki içinde oldukları yönünde beyanda bulundukları kaydedildi.

ADALET BAKANI VE YARDIMCILARININ İSMİNİ KULLANDILAR

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgulara göre şüpheliler, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve bakan yardımcılarıyla ilişkileri bulunduğunu ileri sürdü. Şüphelilerin, kamu görevlileriyle bağlantıları varmış gibi hareket ederek adli makamlar nezdinde etkili olabileceklerine dair güven telkin etmeye çalıştıkları tespit edildi.

Son dakika | Bakan Gürlek in adını kullanıp kendilerini MİT görevlisi diye tanıttılar! Sahtekarlar yakayı ele verdi 3

  • Bakan Gürlek

Şüphelilerin hedefindeki isimlerden birinin Halil İbrahim Çubuk olduğu belirlendi. Soruşturmadaki tespitlere göre 3 şüpheli, Çubuk’un cinayet suçu nedeniyle yargılanması devam eden oğlunu dava dosyasından çıkartabileceklerini öne sürdüler.

AİLEDEN 100 BİN DOLAR VE 100 BİN TL ÖDEME ALDILAR

Başsavcılık tarafından yürütülen çalışmalarda şüphelilerin söz konusu vaat karşılığında müştekiden 100 bin ABD doları ile 100 bin TL aldıkları tespit edildi. Bu gelişmenin ardından soruşturma “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçları kapsamında derinleştirildi.

Son dakika | Bakan Gürlek in adını kullanıp kendilerini MİT görevlisi diye tanıttılar! Sahtekarlar yakayı ele verdi 4

ANKARA VE İSTANBUL'DA 4 ADRESE OPERASYONh

Savcılığın talimatıyla şüphelilerin yakalanması için 14 Ağustos 2026 Cuma günü operasyon düzenlendi. Ankara’da 3, İstanbul’da ise 1 adres olmak üzere toplam 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüpheliler Süleyman Solgun, Gökhan Hüseyin Sarıcı ve Abdullah Doğan gözaltına alındı.

Başsavcılık, şüphelilerin benzer yöntemlerle başka kişileri mağdur edip etmediğini ve kamu görevlilerinin isimlerinin başka dolandırıcılık eylemlerinde kullanılıp kullanılmadığını da araştırıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
iPhone kullanıcıları dikkat! Bu bildirimi görürseniz ciddiye alıniPhone kullanıcıları dikkat! Bu bildirimi görürseniz ciddiye alın
Alihan Kuriş gözaltına alınmıştı! Yeni deliller...Alihan Kuriş gözaltına alınmıştı! Yeni deliller...

Anahtar Kelimeler:
MİT Akın Gürlek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
15 yaşındaki kız temizlik için gittiği evde tecavüze uğradı! "Kızımı ağlarken gördüm"

15 yaşındaki kız temizlik için gittiği evde tecavüze uğradı! "Kızımı ağlarken gördüm"

Deprem uzmanı Prof. Dr. Bektaş'tan dikkat çeken uyarı

Deprem uzmanı Prof. Dr. Bektaş'tan dikkat çeken uyarı

(Özet) Beşiktaş - Hradec Kralove Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Hradec Kralove Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Tatile doymuyor! Peş peşe paylaşımlara beğeni yağdı

Tatile doymuyor! Peş peşe paylaşımlara beğeni yağdı

Araç sahipleri dikkat! Büyük zam yolda, pompa fiyatları değişiyor

Araç sahipleri dikkat! Büyük zam yolda, pompa fiyatları değişiyor

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Nakit promosyona ek '90 bin TL'

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Nakit promosyona ek '90 bin TL'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.