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GPT-5.6 Sol için yeni dönem: OpenAI, işlem hızını 14 kata çıkaran Ultrafast modunu tanıttı

OpenAI, GPT-5.6 Sol’un standart işlem hızına kıyasla 14 kata kadar daha hızlı çalışmasını sağlayan Ultrafast modunu önizleme olarak kullanıma sundu. Saniyede 750’ye kadar çıktı tokenı üretebilen yeni mod, şimdilik sınırlı sayıdaki müşteriye açıldı.

GPT-5.6 Sol için yeni dönem: OpenAI, işlem hızını 14 kata çıkaran Ultrafast modunu tanıttı
Enes Çırtlık

ChatGPT’nin yanıt ve işlem hızını daha ileri taşımayı hedefleyen OpenAI, GPT-5.6 Sol için geliştirdiği yeni Ultrafast modunu duyurdu. Şirket, yeni modun en güncel ve güçlü modelinin yaptığı işleri ciddi ölçüde hızlandırmak üzere tasarlandığını belirtiyor.

GPT-5.6 Sol için yeni dönem: OpenAI, işlem hızını 14 kata çıkaran Ultrafast modunu tanıttı 1

GPT-5.6 SOL ULTRAFAST İLE 14 KAT DAHA HIZLI

OpenAI’ye göre Ultrafast, standart işlem sürecinin 14 katına kadar hızla çalışabiliyor. Sistem, saniyede 750’ye kadar çıktı tokenı üretebiliyor. Tokenlar, büyük dil modellerinin insanlarla etkileşim sırasında oluşturduğu metnin ayrı parçalarını ifade ediyor.

OpenAI, perşembe günü yayımladığı blog yazısında, şimdiye kadar gerçek zamanlı hız elde etmek için genellikle daha küçük veya daha özel amaçlı bir model seçmek gerektiğini belirtti. Şirket, Ultrafast’ın ise farklı bir yöndeki ilerlemeye işaret ettiğini ve hedefin “saniye başına daha fazla yararlı iş” olduğunu ifade etti.

GPT-5.6 Sol için yeni dönem: OpenAI, işlem hızını 14 kata çıkaran Ultrafast modunu tanıttı 2

BENZER MODLAR RAKİPLERDE DE MEVCUT

OpenAI’nin rakipleri de modellerinin hızlandırılmış sürümlerini piyasaya sürmüş durumda.

Anthropic’in Claude modeli için bir “fast mode” seçeneği bulunuyor ancak TechCrunch'a göre bu mod, OpenAI’nin Ultrafast ile sunduğu hız seviyesine ulaşmıyor.

GPT-5.6 Sol için yeni dönem: OpenAI, işlem hızını 14 kata çıkaran Ultrafast modunu tanıttı 3

OpenAI, GPT-5.6 Sol’un bu yüksek hızlı sürümünün farklı kurumsal iş akışlarında kullanılabileceğini söylüyor. Şirketin öne çıkardığı alanlar arasında olay müdahalesi, müşteri hizmetleri ve destek, finansal piyasa analizi ve e-ticaret bulunuyor.

Şu anda önizleme aşamasında olan Ultrafast, OpenAI’nin çip üreticisi Cerebras ile yaptığı ortaklık tarafından destekleniyor.

GPT-5.6 Sol için yeni dönem: OpenAI, işlem hızını 14 kata çıkaran Ultrafast modunu tanıttı 4

Önizlemeye şu aşamada yalnızca küçük bir müşteri grubu erişebiliyor. OpenAI, kapasite arttıkça Ultrafast’a erişimin de genişletileceğini belirtiyor.

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka OpenAI ChatGPT
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