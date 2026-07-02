Sağlıklı ve çıtır lezzetlerin adresi Ninja CRISPi şimdi 3.000 TL indirimde

Sağlıklı, hızlı ve pratik öğünler hazırlamanın en şık yolu olan Ninja CRISPi 4-in-1 Taşınabilir Cam Hazneli Pişirme Sistemi, kısa bir süre için 3.000 TL indirim avantajıyla satışta. Hem tezgahınızda yer kaplamayan hem de dilediğiniz her yere taşıyabileceğiniz bu gücü keşfetmek ve bütçenizi korumak için acele edin!

Ninja CRISPi 4-in-1 Taşınabilir Cam Hazneli Pişirme Sistemi

Ninja CRISPi 4-in-1, tek cihazla az yağlı kızartma, fırınlama, sıcak tutma ve yeniden çıtırlaştırma fonksiyonlarını sunar. Saklama kapağıyla aynı zamanda depolama çözümü olan 1,4 L ve 3,8 L kapasiteli cam hazneleri sayesinde yemeğinizi doğrudan içinde marine edebilir, pişirebilir, sofraya servis edebilir ve saklayabilirsiniz. Şeffaf yapısıyla pişme sürecini izlemenizi sağlayan sistem, bulaşık makinesinde de kolayca temizlenebilir.

Kullanıcılar ne diyor?

"O kadar pratik ve kullanışlı ki iyi ki almışım. Haznesinin cam olması çok hoşuma gitti ve yemeğin pişip pişmediğini takip edebilmek de kolaylık sağladı."

"Çok memnun kaldık. Kap kısmının hem pişirme hem de saklama kabı olarak kullanılması mükemmel bir şey. Kutu içerisinden 2 boyu da çıktı."

"İnanılmaz kullanışlı. Elim ayağım oldu. Her şeyi tam kıvamında ve kararında yapıyorum. Hatta sayesinde bugüne kadar yemediğim yemekleri deniyor ve yapıyorum. Eskiden bazı menüler için dışarıda yemeğe gidiyorduk. Simdi asla. Hem evimin konforunda, hem bol bol ve hatta daha lezzetli olarak pişirip yiyoruz. Hiç düşünmeyin. Tek geçerim. Bu arada temizliği inanılmaz kolay."

Bu içerik 2 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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