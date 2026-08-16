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Alanya’da ormanlık alan yangını büyümeden kontrol altına alındı

Antalya’nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Alanya’da ormanlık alan yangını büyümeden kontrol altına alındı

Yangın, saat 13.30 sıralarında Tepe Mahallesi Çataloluk mevkiinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, arazözler, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye kısa sürede ulaşan ekipler, yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın, büyümeden kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede ekipler tarafından soğutma çalışması başlatıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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