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Rüşvet karşılığı tahliyenin skandal yazışmaları çıktı!

Gaziantep'te uyuşturucu ticaretinden suçlu bulunan birinin rüşvet karşılığı tahliye edildiği ortaya çıktı. Bu skandal olaya ait WhatsApp yazışmalarına da ulaşıldı.

Rüşvet karşılığı tahliyenin skandal yazışmaları çıktı!
Ufuk Dağ

Gaziantep'te skandal olay! Gaziantep Adliyesi’nde görülen uyuşturucu ticareti davasında maddi çıkar karşılığında beraat ve tahliye kararı verildiği yönündeki iddialar üzerine Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından soruşturma başlatıldı.

Rüşvet karşılığı tahliyenin skandal yazışmaları çıktı! 1

HER DETAY İNCELENİYOR

Başka bir uyuşturucu operasyonunda el konulan bir cep telefonundaki 'kalp' simgeli gizemli WhatsApp yazışmaları ve duruşma tarihinin aniden öne çekilmesiyle skandal ortaya çıktı. HSK müfettişleri kapsamlı bir inceleme başlattı.

Rüşvet karşılığı tahliyenin skandal yazışmaları çıktı! 2

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR

Sabah'ta yer alan habere göre hazırlanan raporu değerlendiren HSK İkinci Dairesi, Gaziantep 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Görkem B., aynı mahkemede görevli Üye Hâkim Mesuda Y. ve Gaziantep Cumhuriyet Savcısı Taner B.'yi 3 ay süreyle tedbiren görevden uzaklaştırdı.

Rüşvet karşılığı tahliyenin skandal yazışmaları çıktı! 3

"PAZARTESİ DIŞARIDA"

Yazışmalarda, "Hakime parayı veren geldi. Dilek teyze, ben, Niyazi amca adamı dinliyoruz. Can, pazartesi dışarıda diyor. Ceyhun abi, 'parayı getirin' dedi.

Rüşvet karşılığı tahliyenin skandal yazışmaları çıktı! 4

Pazartesiye kadar müsaade edin, tekrar kuracaklar mahkemeyi. Hakim Perşembe gece geliyormuş" şeklinde ifadeler geçtiği görüldü.

Rüşvet karşılığı tahliyenin skandal yazışmaları çıktı! 5

Başka bir yazışmada ise, hakimin avukat Mehmet Balcı'ya tahliye dilekçesi vermesini söylediği belirtilirken mesajlarda şu ifadeler yer aldı:

Rüşvet karşılığı tahliyenin skandal yazışmaları çıktı! 6

"Hakim, "Mehmet Balcı tahliye dilekçesi versin. Ben de gelir gelmez onaylayacağım, çıkaracağım." diyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep uyuşturucu rüşvet hakim
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