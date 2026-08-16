Rüşvet karşılığı tahliyenin skandal yazışmaları çıktı!

Gaziantep'te skandal olay! Gaziantep Adliyesi’nde görülen uyuşturucu ticareti davasında maddi çıkar karşılığında beraat ve tahliye kararı verildiği yönündeki iddialar üzerine Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından soruşturma başlatıldı.

HER DETAY İNCELENİYOR

Başka bir uyuşturucu operasyonunda el konulan bir cep telefonundaki 'kalp' simgeli gizemli WhatsApp yazışmaları ve duruşma tarihinin aniden öne çekilmesiyle skandal ortaya çıktı. HSK müfettişleri kapsamlı bir inceleme başlattı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR

Sabah'ta yer alan habere göre hazırlanan raporu değerlendiren HSK İkinci Dairesi, Gaziantep 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Görkem B., aynı mahkemede görevli Üye Hâkim Mesuda Y. ve Gaziantep Cumhuriyet Savcısı Taner B.'yi 3 ay süreyle tedbiren görevden uzaklaştırdı.

"PAZARTESİ DIŞARIDA"

Yazışmalarda, "Hakime parayı veren geldi. Dilek teyze, ben, Niyazi amca adamı dinliyoruz. Can, pazartesi dışarıda diyor. Ceyhun abi, 'parayı getirin' dedi.

Pazartesiye kadar müsaade edin, tekrar kuracaklar mahkemeyi. Hakim Perşembe gece geliyormuş" şeklinde ifadeler geçtiği görüldü.

Başka bir yazışmada ise, hakimin avukat Mehmet Balcı'ya tahliye dilekçesi vermesini söylediği belirtilirken mesajlarda şu ifadeler yer aldı:

"Hakim, "Mehmet Balcı tahliye dilekçesi versin. Ben de gelir gelmez onaylayacağım, çıkaracağım." diyor.