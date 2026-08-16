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Meteoroloji sarı kodla uyardı! 11 ilde sağanak yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan uyarı haritasında 11 il için sarı kodlu uyarı verildi. Sağanak yağışın etkili olacağı bölgelerde yaşan vatandaşların, oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi. İstanbul'da gece saatlerinde nem yüzde 70'in üzerine çıkacak. İzmir'de ise rüzgarlı hava etkili olacak. İşte tüm detaylar...

Meteoroloji sarı kodla uyardı! 11 ilde sağanak yağış
Melih Kadir Yılmaz

Türkiye'de son günlerde bazı bölgelerde kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış etkili oldu. İstanbul'da da zaman zaman etkisini gösteren yağışlı hava yerini güneşe bıraktı.

Meteoroloji sarı kodla uyardı! 11 ilde sağanak yağış 1

SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurtta hava durumunu paylaştı. Bugün bazı illerde gökgürltülü sağanak yağış bekleniyor. Yapılan değerlendirme, "Pazar günü ilk saatlerden itibaren Artvin, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Erzurum ve Erzincan çevreleri ile Sivas'ın doğu, Giresun'un iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

11 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Öte yandan 11 il için de sarı kodlu uyarı verildi. Sarı kodlu uyarı verilen iller ise şu şekilde: Artvin, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Rize, Sivas, Trabzon, Bayburt, Ardahan

Meteoroloji sarı kodla uyardı! 11 ilde sağanak yağış 2

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU

İstanbul'da bugün hava az bulutlu olacak. Gün içinde sıcaklık 29 dereceye kadar çıkacak. Gece saatlerinde nemin yüzde 73 seviyesine çıkması bekleniyor.

ANKARA'DA HAVA DURUMU

Ankara'da da parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Gün içindeki en yüksek sıcaklık 28 derece olacak.

İZMİR'DE RÜZGARLI HAVA

İzmir'de ise rüzgarlı bir hava etkili olacak. Rüzgarın gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor. Gün içindeki en yüksek sıcaklık ise 33 derece olacak.

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hava durumu meteoroloji Ankara İstanbul İzmir sağanak yağış
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