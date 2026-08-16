Son dakika! Alihan Kuriş tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada liderliğini Alihan Kuriş'in üstlendiği Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon gündemin en önemli başlıkları arasına girdi.
Ankara merkezli 17 ilde yürütülen operasyonda 123 adreste arama ve el koyma tedbirleri uygulanırken aralarında Alihan Kuriş'in de olduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Kuriş, yakalanmamak için telefonunu evde bırakıp başka bir adrese geçmiş, burada yapılan aramalarda ise gizli bölmede bulunarak gözaltına alınmıştı.
Alihan Kuriş ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kuriş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığı habere göre 38 şüpheliden 32’si hakkında tutuklama, 6’sı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
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