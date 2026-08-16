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Son dakika! Alihan Kuriş tutuklandı

Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yapılan operasyon sonucu gözaltına alınan örgüt lideri Alihan Kuriş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika! Alihan Kuriş tutuklandı
Melih Kadir Yılmaz

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada liderliğini Alihan Kuriş'in üstlendiği Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon gündemin en önemli başlıkları arasına girdi.

ALİHAN KURİŞ DAHİL ÇOK SAYIDA İSİM İÇİN GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ

Ankara merkezli 17 ilde yürütülen operasyonda 123 adreste arama ve el koyma tedbirleri uygulanırken aralarında Alihan Kuriş'in de olduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

GİZLİ BÖLMEDE YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Kuriş, yakalanmamak için telefonunu evde bırakıp başka bir adrese geçmiş, burada yapılan aramalarda ise gizli bölmede bulunarak gözaltına alınmıştı.

ALİHAN KURİŞ TUTUKLANDI

Alihan Kuriş ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kuriş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

32 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI; 6 ŞÜPHELİ İÇİN ADLİ KONTROL KARARI

Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığı habere göre 38 şüpheliden 32’si hakkında tutuklama, 6’sı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Alihan Kuriş
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