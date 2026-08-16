Kırmızı ışık ihlali facia getirdi : 1’i ağır 5 yaralı

Kaza saat 23.30 sıralarında Orhangazi’de Bursa-Yalova karayolu İznik kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Abdullah D.(46) idaresindeki otomobil Bursa’dan Yalova istikametine seyir halindeyken, iddiaya göre İznik Yolu kavşağında kırmızı ışıkta geçti. Bu esnada Doğan M. (55) idaresindeki ve Muhammed H. (25) idaresindeki otomobillere çarptı. Kazada Muhammed H. idaresindeki otomobil savrularak takla attı ve ters döndü. Kazada kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen Abdullah D. ile birlikte diğer araç sürücüsü Doğan M. ters dönen aracın sürücüsü Muhamme H. İle aynı araçta yolcu olarak bulunan Fıryal E. (23) ve Fatma H. (32) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Savaş alanına dönen kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Abdullah D.’nin durumunun ağır olduğu belirlendi. Kaza nedeniyle Bursa-Yalova karayolu Yalova istikameti trafiğe kapandı. Ekiplerin çalışması sonrasında araçlar yoldan kaldırılarak trafik normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır