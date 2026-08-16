Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Kaza, gece saatlerinde Hendek ilçesi Mahmutbey Mahallesi Cenaze Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Çolak’a (80) henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan yaşlı kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Emine Çolak, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Emine Çolak’ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Yeni Camii’de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır