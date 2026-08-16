Çatalca’da kendisini eve kilitleyen silahlı şahıs 4 gün sonra jandarmaya teslim oldu

Olay, 13 Ağustos Perşembe günü Çatalca Yalıköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.A. ile ailesi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında şahsın babası fenalaştı. Bunun üzerine fenalaşan baba için olay yerine ambulans çağrıldı. Yaşananların ardından İ.A. kendisini evine kilitledi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından şahsın ekiplere ateş ettiği iddia edildi. Bunun üzerine bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, İ.A.’nın teslim olması için ikna çalışması başlatıldı. Jandarma ekiplerinin yaklaşık 4 gündür sürdürdüğü ikna çalışmaları sonuç verdi. 16 Ağustos Pazar sabahı teslim olmaya ikna edilen şahıs, evinin bahçesinde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahsın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır