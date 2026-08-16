SpaceX’in yapay zekâ hamlesi tamamlandı: Cursor artık şirketin bir parçası

Yapay zekâ destekli kodlama araçları geliştiren Cursor, artık resmi olarak SpaceX’in bir parçası. Satın alma işleminin tamamlandığı Cursor’ın blogunda yayımlanan açıklamayla duyuruldu.

Elon Musk’ın şirketi SpaceX, bu yılın başlarında Musk’ın bir diğer şirketi xAI’ı da satın almıştı. SpaceX ile Cursor arasındaki süreç ise nisan ayında açıklanan teknoloji geliştirme anlaşmasıyla başlamıştı.

60 MİLYAR DOLARLIK SATIN ALMA SEÇENEĞİ

Söz konusu anlaşma, iki şirketin birlikte teknoloji geliştirmesini öngörürken SpaceX’e Cursor’ı 60 milyar dolar karşılığında satın alma seçeneği de veriyordu.

İki ay sonra SpaceX’in halka açık bir şirket haline gelmesinin ardından taraflar, satın alma sürecinde ilerlediklerini açıklamıştı. Son duyuruyla birlikte anlaşmanın kapanışı da resmileşti.

CURSOR, SPACEX'İN BİLGİ İŞLEM ALTYAPISINA DİKKAT ÇEKTİ

Cursor, satın almanın tamamlandığını duyurduğu açıklamasında SpaceX’in bilgi işlem altyapısına özellikle vurgu yaptı. SpaceX, söz konusu altyapıyı Anthropic ve Google dahil olmak üzere müşterilere de kiralıyor.

Cursor, SpaceX bünyesine katılması sayesinde “dünyanın en büyük GPU filosuna” erişebileceğini belirtti.

Şirket açıklamasında ayrıca SpaceX’in, zekâyı bugün mevcut olanın çok ötesine ölçeklendirmek için gereken bilgi işlem kapasitesini oluşturmakta olduğunu ve Cursor’ın bu zekânın kullanışlı hale geldiği alanlardan biri olacağını ifade etti.