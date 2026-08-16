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Uzman çavuşun kahreden ölümü! Anahtarını unutmuştu...

Acı olayın adresi Hakkari! Uzman Çavuş Kasım Yurt evine girmek isterken anahtarını unuttuğunu fark etti ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Balkona girmeye çalışan Yurt, o sırada itfaiye aracının kayması sonucu hayatını kaybetti.

Uzman çavuşun kahreden ölümü! Anahtarını unutmuştu...

Hakkari'nin Derecik ilçesinde yaşayan Uzman Çavuş Kasım Yurt, evinin anahtarını unutması üzerine itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Evinin balkonuna ulaşmaya çalıştığı sırada itfaiye aracının kayması sonucu meydana gelen kazada uzman çavuş hayatını kaybetti.

Uzman çavuşun kahreden ölümü! Anahtarını unutmuştu... 1

EVİ 5. KATTAYDI

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi'nde ikamet eden Uzman Çavuş Kasım Yurt, 5. kattaki dairesinin anahtarını unutması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Uzman çavuşun kahreden ölümü! Anahtarını unutmuştu... 2

ARAÇ KAYDI, ARADA SIKIŞTI

İhbar üzerine adrese yönlendirilen itfaiye ekiplerinin çalışması sırasında, dairenin balkonuna ulaşmak amacıyla merdiven sepetine binen Yurt, merdivenin balkona yetişmemesi üzerine geri inmek istedi.

Uzman çavuşun kahreden ölümü! Anahtarını unutmuştu... 3

Bu sırada itfaiye aracının henüz belirlenemeyen bir nedenle kayması sonucu Uzman Çavuş Yurt, duvar ile merdiven sepeti arasında sıkışarak ağır yaralandı.

Uzman çavuşun kahreden ölümü! Anahtarını unutmuştu... 4

HASTANEDE ACI HABER GELDİ

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Yurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Uzman Çavuş Hakkari
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