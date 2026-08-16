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Yunanistan'ın Salamina Adası'nda orman yangını: 2 ölü

Yunanistan'ın Salamina Adası'nda çıkan orman yangınında 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yunanistan'ın Salamina Adası'nda orman yangını: 2 ölü

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, bugün Salamina Adası'nda Peristeria bölgesindeki ormanlık alanda çıkan yangında 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yangın bölgedeki evlere de sıçradı. Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Vasilis Vathrakoyannis, yaptığı açıklamada, yangında şimdiye kadar 9 kişinin yaralandığını belirterek, yangın söndürme çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Yunanistan ın Salamina Adası nda orman yangını: 2 ölü 1

YERLEŞİM YERLERİ TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Bugün yerel saatle 15.00 sıralarında Peristeria ve Selinia bölgeleri olmak üzere Salamina Adası'ndaki iki farklı noktada orman yangını çıkmış, itfaiye ekipleri hem karadan hem de havadan müdahale başlatmıştı.

Bölge sakinleri, yoğun dumanla karşı karşıya kalmış, Peristeria, Kolones, Dei Halioti ve Perani bölgeleri tahliye edilmişti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan
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