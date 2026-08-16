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Uşak'ta kuyumcu soygununda 3 şüpheli tutuklandı

Uşak'ta bir kuyumcuda gerçekleştirilen soygunla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak'ta kuyumcu soygununda 3 şüpheli tutuklandı

Olay, 13 Ağustos günü Özdemir Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kuyumcuda hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Uşak ta kuyumcu soygununda 3 şüpheli tutuklandı 1

UŞAK'TA KUYUMCU SOYGUNU

Kuyumcuda ve çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin yüzlerinde maske ve başlarında şapka ile kuyumcuya girerek soygunu gerçekleştirdiklerini ve olayın ardından İstanbul'a kaçtıklarını belirledi.

Uşak ta kuyumcu soygununda 3 şüpheli tutuklandı 2

3 KİŞİ TUTUKLANDI

S.G. (28), M.Y. (37), B.A. (30) ve B.P. (23) adlı şüpheliler İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden S.G., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen M.Y. (37), B.A. (30) ve B.P. (23) ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin ifadelerinde soygunu gerçekleştirmediklerini iddia ettikleri öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu Uşak soygun
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