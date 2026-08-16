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Alihan Kuriş soruşturmasında tek bir kasadan 200 kilogram altın çıktı!

Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; tutuklu Alihan Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik yapılan arama çalışmalarında tek bir adreste kaynağı belirsiz 1,34 milyar TL değerinde 200 kilogram külçe altın ele geçirildi.

Alihan Kuriş soruşturmasında tek bir kasadan 200 kilogram altın çıktı!
Ufuk Dağ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çıkar amaçlı Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan örgüt lideri Alihan Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in yakalanmasına yönelik arama çalışmaları sürdürülürken, ekiplerce gerçekleştirilen bir aramada akılalmaz miktarda altın ele geçirildi.

Alihan Kuriş soruşturmasında tek bir kasadan 200 kilogram altın çıktı! 1

200 KİLOGRAM KÜLÇE ALTIN TEK ADRESTE ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre, Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik yürütülen arama çalışmaları kapsamında belirlenen tek bir adreste arama yapıldı. Aramada, kaynağı belirsiz olduğu değerlendirilen 200 kilogram külçe altın ele geçirildi. Ele geçirilen altınların toplam değerinin yaklaşık 1 milyar 340 milyon TL olduğu belirtildi. Altınlara el konulurken, ele geçirilen değerli madenlerin kaynağı ve soruşturma kapsamındaki bağlantılarının belirlenmesine yönelik inceleme başlatıldı.

FİRARİ HİLMİ TUNA KURİŞ HER YERDE ARANIYOR

Soruşturmanın önemli şüphelileri arasında yer alan Hilmi Tuna Kuriş'in yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Öte yandan soruşturma kapsamında örgütün mali yapılanması, finansal hareketleri ve elde edilen mal varlıklarının kaynağına ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Alihan Kuriş soruşturmasında tek bir kasadan 200 kilogram altın çıktı! 2

DUDAK UÇUKLATAN MİKTAR

Tek bir adreste ele geçirilen 200 kilogram külçe altının yaklaşık 1,34 milyar TL değerinde olması, soruşturmadaki mali boyutu yeniden gündeme getirdi. Başsavcılık koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında ele geçirilen altınların kim tarafından, hangi kaynakla ve ne amaçla temin edildiğinin belirlenmesi için adli ve mali inceleme yapılacağı öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Alihan Kuriş'in tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında firari şüpheli Hilmi Tuna Kuriş'in yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, ele geçirilen altınlarla ilgili incelemenin de soruşturma dosyası kapsamında sürdürüldüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Alihan Kuriş
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