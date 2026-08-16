HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Marmara depreminin yıl dönümünde Osman Bektaş'tan İstanbul için kritik uyarı

Prof. Dr. Osman Bektaş, 17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümünde dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. 2025-2026 yılı jeofizik verilerine dikkat çeken Bektaş, "Ana Marmara Fayı’nın tek parça kırılarak M>7 deprem üretmesi paradigmasını desteklemiyor" dedi. Bektaş yine de, İstanbul'da 7'nin üzerinde bir deprem olacakmış gibi hazırlıkların yapılması gerektiğini vurguladı.

Marmara depreminin yıl dönümünde Osman Bektaş'tan İstanbul için kritik uyarı
Melih Kadir Yılmaz

17 Ağustos 1999'de meydana gelen Marmara depreminin üzerinden tam 27 yıl geçti. Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan depremde 17 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

PROF. DR. BEKTAŞ'DAN MARMARA DEPREMİNİN YIL DÖNÜMÜNDE DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Prof. Dr. Osman Bektaş, depremin yıl dönümünde sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Marmara depreminin yıl dönümünde Osman Bektaş tan İstanbul için kritik uyarı 1

İSTANBUL İÇİN KRİTİK UYARI

Bektaş paylaşımında, "19 Ağustos 1999'dan 27 yıl sonra Marmara paradigmasının değiştiğini belirten Bektaş, "2000: %62, 2004: %42 M7+ olasılığı. 2025 M6.2 ise önemli bir soru bıraktı: Ana Marmara Fayı gerçekten sadece Îzmit Fayı gibi enerji mi biriktiriyor, yoksa biriktirdiği enerjiyi farklı büyüklüklerde boşaltıyor mu?" dedi.

Marmara depreminin yıl dönümünde Osman Bektaş tan İstanbul için kritik uyarı 2

"İSTANBUL'UN DEPREME HAZIRLIK DÜZEYİ EN ÜST DERECEDE OLMALI"

Açıklamalarına devam eden Bektaş şu ifadelere yer verdi:

"27 yılın asıl dersi bu olmalı. 2025–2026 jeofizik verileri, Ana Marmara Fayı’nın tek parça kırılarak M>7 deprem üretmesi paradigmasını desteklemiyor. Ama bu, İstanbul’un riski küçümsemesi anlamına gelmez. İstanbul’un depreme hazırlık düzeyi yinede en üst derecede M>7 olmalı"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1'i çocuk, 3 ölüKuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1'i çocuk, 3 ölü
Alihan Kuriş soruşturmasında tek bir kasadan 200 kilogram altın çıktı!Alihan Kuriş soruşturmasında tek bir kasadan 200 kilogram altın çıktı!

Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul Marmara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rüşvet karşılığı tahliyenin skandal yazışmaları çıktı!

Rüşvet karşılığı tahliyenin skandal yazışmaları çıktı!

PYD-SDG'den fesih açıklaması

PYD-SDG'den fesih açıklaması

Fenerbahçe sezona şokla başladı! Gençlerbirliği deplasmanında yıkım

Fenerbahçe sezona şokla başladı! Gençlerbirliği deplasmanında yıkım

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni belli oldu

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni belli oldu

Altın alacaklar dikkat! Fiziki altında yeni dönem: Telefondan sorgulanacak

Altın alacaklar dikkat! Fiziki altında yeni dönem: Telefondan sorgulanacak

Vatandaş Tesla ilanını ihbar etti: Bakanlık ceza yağdırdı

Vatandaş Tesla ilanını ihbar etti: Bakanlık ceza yağdırdı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.