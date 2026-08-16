Marmara depreminin yıl dönümünde Osman Bektaş'tan İstanbul için kritik uyarı

17 Ağustos 1999'de meydana gelen Marmara depreminin üzerinden tam 27 yıl geçti. Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan depremde 17 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

PROF. DR. BEKTAŞ'DAN MARMARA DEPREMİNİN YIL DÖNÜMÜNDE DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Prof. Dr. Osman Bektaş, depremin yıl dönümünde sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

İSTANBUL İÇİN KRİTİK UYARI

Bektaş paylaşımında, "19 Ağustos 1999'dan 27 yıl sonra Marmara paradigmasının değiştiğini belirten Bektaş, "2000: %62, 2004: %42 M7+ olasılığı. 2025 M6.2 ise önemli bir soru bıraktı: Ana Marmara Fayı gerçekten sadece Îzmit Fayı gibi enerji mi biriktiriyor, yoksa biriktirdiği enerjiyi farklı büyüklüklerde boşaltıyor mu?" dedi.

"İSTANBUL'UN DEPREME HAZIRLIK DÜZEYİ EN ÜST DERECEDE OLMALI"

Açıklamalarına devam eden Bektaş şu ifadelere yer verdi:



"27 yılın asıl dersi bu olmalı. 2025–2026 jeofizik verileri, Ana Marmara Fayı’nın tek parça kırılarak M>7 deprem üretmesi paradigmasını desteklemiyor. Ama bu, İstanbul’un riski küçümsemesi anlamına gelmez. İstanbul’un depreme hazırlık düzeyi yinede en üst derecede M>7 olmalı"