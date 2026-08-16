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Dünyanın dört bir yanından akın ettiler! Büyük Hun-Türk Kurultayı yoğun ilgi gördü

Hun ve Türk kökenli topulukları buluşturmak amacıyla Macaristan'ın Bacs-Kiskun bölgesindeki Bugac kasabasında düzenlenen Büyük Hun-Türk Kurultayı, son gününde de yoğun ilgi görürken, dünya genelinden binlerce misafiri ağırladı.

Dünyanın dört bir yanından akın ettiler! Büyük Hun-Türk Kurultayı yoğun ilgi gördü

Macar Turan Vakfı tarafından Hun ve Türk kökenli topulukların geleneksel kültürlerini, tarihi miraslarını ve ortak değerlerini tanıtmak amacıyla düzenlenen Kurultaya, Macaristan'ın en ünlü bozkır ve ova ekosistemini barındıran Bugac kasabası ev sahipliği yaptı.

Dünyanın dört bir yanından akın ettiler! Büyük Hun-Türk Kurultayı yoğun ilgi gördü 1

Kurultayın son gününde tazı avcı köpeği gösterisi ve koşusu, atlı doğancılık ve kartalla avlanma gösterisi, atlı güreşin yanı sıra at, deve ve at arabalarıyla Göçebe Geçidi gösterisi ile atlı ve yaya savaşçıların geleneksel kıyafetlerle yer aldığı askeri geçit töreni yapıldı.

Dünyanın dört bir yanından akın ettiler! Büyük Hun-Türk Kurultayı yoğun ilgi gördü 2

Göçebe düğünü, atlı oyunları, okçuluk gösterileri, çadır kurultayları, Hun dönemi çadırları, konserler, el sanatları sergileri ve çeşitli kültürel etkinlikler de programın sonuna damga vuran etkinlikler arasında yer aldı.

Dünyanın dört bir yanından akın ettiler! Büyük Hun-Türk Kurultayı yoğun ilgi gördü 3

DÜNYA GENELİNDEN BİNLERCE KİŞİ KATILDI

Türk dünyası müzikleri, halk dansları gösterileri, birçok farklı ülkeden lezzetler ve yöresel ürünler de katılımcılarla buluştu.

Program, yarışmaları kazananlar için resmi ödül töreni ve birçok kişinin katıldığı kutsal "ateş yakma" etkinliğiyle son buldu.

Dünyanın dört bir yanından akın ettiler! Büyük Hun-Türk Kurultayı yoğun ilgi gördü 4

14 Ağustos'ta kapılarını açan ve geleneksel kültür festivali olarak bilinen Kurultaya, dünya genelinden ve 27'den fazla Türk topluluğundan binlerce kişi katıldı.

Dünyanın dört bir yanından akın ettiler! Büyük Hun-Türk Kurultayı yoğun ilgi gördü 5

Yetkililer, girişin ücretsiz olduğu ve 3 gün süren kurultaya katılım sayısında geçmiş yıllara kıyasla artış yaşandığını ve bu yıl Bugac'ın etkinlik kapsamında 200 binden fazla kişiye ev sahipliği yaptığını belirtti.

Dünyanın dört bir yanından akın ettiler! Büyük Hun-Türk Kurultayı yoğun ilgi gördü 6
İlk Türk-Hun Kurultayı 2007'de Kazakistan'da düzenlenirken, daha sonra Macaristan'da geniş kapsamda yapılan ve ilgi gören buluşmalar gelenek haline geldi.

Kurultay, Hun ve Türk kökenli toplulukları ortak soy bağlarını ve kültürlerini yaşatmayı hedefliyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Macaristan
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