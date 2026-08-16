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Eskişehir'de inşaattan düşen kalıp ustası hayatını kaybetti

Eskişehir'de 3 katlı inşaatın en üst katında çalışırken dengesini kaybederek aşağı düşen kalıp ustası, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Eskişehir'de inşaattan düşen kalıp ustası hayatını kaybetti

Olay, saat 18.00 sıralarında Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 katlı inşaatta kalıp ustası olarak çalışan Haşim Çınar, en üst kattaki iskelede çalıştığı sırada dengesini kaybederek düştü.

İNŞAAT USTASI 3. KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

Durumu fark eden iş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Çınar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Çınar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir İnşaat kaza
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