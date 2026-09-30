Süresiz nafaka sona eriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Anayasa Mahkemesi, Kanun'un 175. maddesindeki "süresiz olarak" ibaresini iptal etti. Karara göre nafakanın süresi her olayın kendi şartlarına göre hakim tarafından belirlenmesi gerekiyor.

9 AYLIK SÜRE TANINDI

Hangi durumlarda ömür boyu nafakaya hükmedileceğinin de kanunda açıkça yazılması gereği kararın detaylarında vurgulandı.

Mahkeme, yasal boşluk oluşmaması için 9 aylık süre tanıdı. Bu süre içinde TBMM'nin yeni kuralları belirlemesi gerekiyor. Yeni düzenlemeye göre iptal kararı 30 Haziran 2027’de yürürlüğe girecek.

HANGİ DURUMLARDA İPTAL EDİLİYOR?

Bugünkü sistemde nafaka ancak alacaklının evlenmeden biriyle evliymiş gibi yaşaması, yoksulluğunun ortadan kalkması veya haysiyetsiz hayat sürmesi halinde mahkeme kararıyla kaldırılıyor.

Bu durumlar gerçekleşmedikçe nafaka borcu ömür boyu sürebiliyor.

TÜRKİYE'DE NE ZAMAN BAŞLAMIŞTI?

Türkiye’de boşanma sonrası ödenen yoksulluk nafakasındaki 1 yıllık üst sınırı kaldırarak "süresiz nafaka" kuralını getiren düzenleme, 10 Aralık 1988 tarihinde 3444 sayılı Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla resmen yürürlüğe girmişti.

Eski Medeni Kanun’un 144. maddesinde yapılan bu tarihi değişiklikle, boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek eşin —kusuru diğer taraftan daha ağır olmamak şartıyla— karşı tarafın mali gücü oranında ucu açık bir süreyle nafaka talep edebilmesinin önü açıldı. Özellikle ekonomik bağımsızlığı bulunmayan kadınların boşanma sonrası mağduriyetini önlemeyi hedefleyen ve 2002 yılında yürürlüğe giren yeni Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesinde de aynen korunan bu kural; nafaka alan tarafın yeniden evlenmesi, taraflardan birinin vefatı ya da yoksulluk durumunun ortadan kalkması gibi yasal istisnalar haricinde geçerliliğini sürdürüyordu.