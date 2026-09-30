Grokipedia aylar sonra yeniden harekete geçti: Yeni güncelleme yolda mı?

Aylar boyunca sınırlı hareketlilik gösteren yapay zekâ destekli çevrim içi ansiklopedi Grokipedia'da güncelleme süreci yeniden başladı. SpaceXAI tarafından geliştirilen platformda bazı maddelerin kaynakları tekrar kontrol edilirken, kullanıcıların gönderdiği düzenlemeler de işleme alınıyor.

MADDELER YENİDEN KONTROL EDİLİYOR

Lawfare'ın haberine göre Grokipedia, nisan ayından bu yana maddelerdeki değişiklikleri incelemiyordu. Platformun canlı güncelleme sayfasında artık yeni işlemler görülürken, birçok maddede "tüm referansları ve kaynakları yeniden kontrol et" notu bulunuyor.

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın maddesinin Grok tarafından iki gün önce kontrol edildiği görülürken, Elon Musk'ın sayfası da yeniden incelendi. Honolulu maddesinin son kaynak kontrolünün ise yaklaşık yedi ay önce yapılması, taramanın henüz tüm içerikleri kapsamadığını gösteriyor.

KULLANICI ÖNERİLERİ DE İŞLENİYOR

The Verge'ün testinde, Gears of War: E-Day maddesine oyunun 6 Ekim çıkış tarihinin eklenmesi önerisi kabul edildi. Meta'nın Muse sohbet botu için yeni madde oluşturma başvurusu ise incelemeye alındı.

GÖZLER “V0.2” AÇIKLAMASINDA

SpaceXAI ve Elon Musk'tan konuyla ilgili yeni bir açıklama gelmedi. Ancak Benji Taylor, geçen hafta Grokipedia'nın unutulmadığını ve "v0.2" sürümünün daha iyi olacağını söyledi. V0.2'nin Kasım 2025'te yayımlanmış olması, yeni bir güncelleme ihtimalini gündeme getirdi.