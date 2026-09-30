Kayseri'de traktör şarampole devrildi: Sürücü hayatını kaybetti

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü Asker Mehmet Ö. yaşamını yitirdi. Kazanın ardından bölgede ekipler tarafından inceleme yapılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TRAKTÖR ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Kaza, Tomarza ilçesine bağlı Süvengenler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Asker Mehmet Ö. yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri sürücü Asker Mehmet Ö.'nün durumunu kontrol etti.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Asker Mehmet Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cansız bedeni, otopsi işlemleri için morga götürüldü.

Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından traktör bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır