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Anadolu Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya Hendek geçişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak refüje savruldu ve devrildi. İstanbul istikametinde meydana gelen kazada araçtaki 5 kişiden 1'i hayatını kaybederken, yaralanan 4 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya Hendek geçişinde kontrolden çıkarak devrilen otomobilde bulunan 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul istikametindeki ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

OTOMOBİL REFÜJE SAVRULDU

Kaza, Anadolu Otoyolu'nun Hendek geçişinde İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıktı.

Otoyolun ortasındaki refüje savrulan araç, ardından devrilerek durabildi. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Anadolu Otoyolu nda feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı 1

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ YARALANDI

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde, otomobilde bulunan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 5 kişiden 1'inin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Yaralanan 4 kişiye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni ise olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

TRAFİK BİR SÜRE TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünde trafik bir süre tek şeritten kontrollü şekilde devam etti. Devrilen otomobilin kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından ulaşım yeniden normale döndü.

Polis ekipleri kazanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya kaza
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