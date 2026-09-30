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Kayseri’de 78 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yalnız yaşayan 78 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri’de 78 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Turgutreis Mahallesi Nurlu Sokak’ta 12 katlı binadaki dairede yalnız yaşayan H.E.’den (78) haber alamayan yakınları eve gidince yaşlı kadını hareketsiz şekilde yatarken buldu.

Kayseri’de 78 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu 1

YAŞLI KADININ EVDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından evde inceleme yapılırken, yaşlı kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı’na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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