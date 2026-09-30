Direksiyona alkollü geçti, 2 araca çarpıp yaya olarak kaçtı

Olay, saat 19.00 sıralarında Cemil Mahallesi Canıgürler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu A.E. idaresindeki 15 MA 2145 plakalı otomobil, park halindeki 2 araca çarparak maddi hasara neden oldu.

DİREKSİYONA ALKOLLÜ GEÇTİ

Çarpmanın etkisiyle çevrede kısa süreli hareketlilik yaşanırken, sürücü A.E. kazanın ardından aracını olay yerinde bırakarak kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. A.E., kısa süre içerisinde yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi. Sürücünün yapılan kontrolde 1.96 promil alkollü olduğu belirlendi.



2 ARACA ÇARPIP YAYA OLARAK KAÇTI

Alkollü araç kullanmasının yanı sıra kazanın ardından olay yerinden ayrılan sürücüye çeşitli ihlallerden toplam 71 bin TL idari para cezası uygulandı. A.E.'nin ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya karışan otomobil, polis ekiplerinin incelemesinin ardından çekici marifetiyle otoparka götürüldü.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır