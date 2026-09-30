HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Direksiyona alkollü geçti, 2 araca çarpıp yaya olarak kaçtı

Burdur'da kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 2 araca çarptı. Kazanın ardından olay yerinden kaçan ve polis ekiplerince yakalanan yabancı uyruklu sürücünün 1.96 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Direksiyona alkollü geçti, 2 araca çarpıp yaya olarak kaçtı

Olay, saat 19.00 sıralarında Cemil Mahallesi Canıgürler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu A.E. idaresindeki 15 MA 2145 plakalı otomobil, park halindeki 2 araca çarparak maddi hasara neden oldu.

Direksiyona alkollü geçti, 2 araca çarpıp yaya olarak kaçtı 1

DİREKSİYONA ALKOLLÜ GEÇTİ

Çarpmanın etkisiyle çevrede kısa süreli hareketlilik yaşanırken, sürücü A.E. kazanın ardından aracını olay yerinde bırakarak kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. A.E., kısa süre içerisinde yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi. Sürücünün yapılan kontrolde 1.96 promil alkollü olduğu belirlendi.
Direksiyona alkollü geçti, 2 araca çarpıp yaya olarak kaçtı 2

2 ARACA ÇARPIP YAYA OLARAK KAÇTI

Alkollü araç kullanmasının yanı sıra kazanın ardından olay yerinden ayrılan sürücüye çeşitli ihlallerden toplam 71 bin TL idari para cezası uygulandı. A.E.'nin ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya karışan otomobil, polis ekiplerinin incelemesinin ardından çekici marifetiyle otoparka götürüldü.
Direksiyona alkollü geçti, 2 araca çarpıp yaya olarak kaçtı 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Tugay'ı kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Tugay'ı kabul etti
MGK toplantısı sonrası 8 maddelik bildiri!MGK toplantısı sonrası 8 maddelik bildiri!

Anahtar Kelimeler:
Burdur kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Süresiz nafaka sona eriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Süresiz nafaka sona eriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Fatma Betül Sayan Kaya'dan 2,2 milyar TL hamlesi! Devlete verdi

Fatma Betül Sayan Kaya'dan 2,2 milyar TL hamlesi! Devlete verdi

Erman Toroğlu'ndan TFF yönetimine olay çağrı: "Hep beraber istifa edecekler"

Erman Toroğlu'ndan TFF yönetimine olay çağrı: "Hep beraber istifa edecekler"

Buse Terim kızının hasta olduğunu açıkladı: "İlacı yok"

Buse Terim kızının hasta olduğunu açıkladı: "İlacı yok"

Özgür Özel fon krizinde isimleri tek tek açıkladı! "Bir de bunlara bakın"

Özgür Özel fon krizinde isimleri tek tek açıkladı! "Bir de bunlara bakın"

Fiyatı 100 TL'ye düştü! Dayanamayıp çiğ çiğ yedi

Fiyatı 100 TL'ye düştü! Dayanamayıp çiğ çiğ yedi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.