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Siber Güvenlik Başkanlığı'na atamalar Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanlığı tarafından Siber Güvenlik Başkanlığı'nda yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Siber Güvenlik Başkanlığı'nda açık bulunan Başkan Yardımcılığına görevine Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdür Yardımcısı Halit Küçükünal ve Yusuf Tancan getirildi.

Siber Güvenlik Başkanlığı'na atamalar Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte, Siber Güvenlik Başkanlığı'nda açık bulunan Başkan Yardımcılığına, Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdür Yardımcısı Halit Küçükünal, Başkan Yardımcılığına Yusuf Tancan, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Aydoğdu, Dijital Devlet Genel Müdürlüğüne Furkan Civelek, Siber Savunma Genel Müdürlüğüne Mahmut Esat Yıldırım, Ekosistem Geliştirme Genel Müdürlüğüne Mahmut Küçük, Birinci Hukuk Müşavirliğine Ercan Atasever ve Kamu Yapay Zeka Genel Müdürlüğüne Galatasaray Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Osman Gazi Güçlütürk atandı.

Siber Güvenlik Başkanlığı na atamalar Resmi Gazete’de 1

Siber Güvenlik Başkanlığı na atamalar Resmi Gazete’de 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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resmi gazete siber güvenlik atama kararları
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