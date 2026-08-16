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"Türkiye’yi satın alırım" sözleriyle uçakta olay çıkartmıştı! Evinde uyuşturucu bulundu

Ankara'da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında hakkında işlem yapılan isimler arasında iş insanı Abdülkadir Özcan da yer aldı. Özcan’ın evindeki aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Özcan, 2024 yılında THY’nin Dubai-İstanbul seferinde kabin ekibiyle yaşadığı tartışmada “Ben milyar dolarlık adamım, Türkiye’yi satın alırım” sözleriyle gündeme gelmişti.

"Türkiye’yi satın alırım" sözleriyle uçakta olay çıkartmıştı! Evinde uyuşturucu bulundu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda; fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ve uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli ile umuma açık eğlence mekanı olarak faaliyet gösteren 5 işletmede sorumlu olduğu belirlenen 9 kişi olmak üzere toplam 26 kişi hakkında işlem yapıldı.

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturma kapsamında şüphelilerden Abdulkadir Özcan'ın ikametinde arama yapıldı. Aramada, daralı ağırlığı 175,45 gram olan ve ilk değerlendirmelere göre esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

"Türkiye’yi satın alırım" sözleriyle uçakta olay çıkartmıştı! Evinde uyuşturucu bulundu 1
Ele geçirilen maddenin niteliğinin kesin olarak belirlenmesi amacıyla kriminal inceleme başlatılırken, soruşturma işlemlerinin de sürdüğü belirtildi.

"Türkiye’yi satın alırım" sözleriyle uçakta olay çıkartmıştı! Evinde uyuşturucu bulundu 2
Polis ekiplerinin belirlenen adreslere düzenlediği operasyonlarda Özcan'ın da aralarında bulunduğu 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 8 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

"Türkiye’yi satın alırım" sözleriyle uçakta olay çıkartmıştı! Evinde uyuşturucu bulundu 3

"BEN TÜRKİYE’Yİ SATIN ALIRIM" SÖZLERİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Abdülkadir Özcan’ın adı daha önce bir uçak olayıyla gündeme gelmişti. Özcan, 13 Aralık 2024’te Türk Hava Yolları’nın Dubai-İstanbul seferinde Business Class’ta seyahat ederken yolcular ve görevlilerle tartışmıştı. Cep telefonu görüntülerine de yansıyan olay sırasında Özcan’ın, “Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben milyar dolarlık adamım. Türkiye’yi satın alırım.” diye bağırdığı görülmüştü.

"Türkiye’yi satın alırım" sözleriyle uçakta olay çıkartmıştı! Evinde uyuşturucu bulundu 4

Özcan, uçağın İstanbul’a inmesinin ardından kolluk kuvvetlerine teslim edilmiş, THY tarafından da kara listeye alınmıştı.

"Türkiye’yi satın alırım" sözleriyle uçakta olay çıkartmıştı! Evinde uyuşturucu bulundu 5

YÖNETİMDEN AZLEDİLMİŞTİ

Olayın kamuoyunda tepki çekmesinin ardından PETLAS da Özcan hakkında karar almıştı. Şirket, 14 Aralık 2024 itibarıyla Abdülkadir Özcan’ın PETLAS Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğinden azledildiğini duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara uyuşturucu operasyonu
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