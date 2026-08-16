"Türkiye’yi satın alırım" sözleriyle uçakta olay çıkartmıştı! Evinde uyuşturucu bulundu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda; fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ve uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli ile umuma açık eğlence mekanı olarak faaliyet gösteren 5 işletmede sorumlu olduğu belirlenen 9 kişi olmak üzere toplam 26 kişi hakkında işlem yapıldı.

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturma kapsamında şüphelilerden Abdulkadir Özcan'ın ikametinde arama yapıldı. Aramada, daralı ağırlığı 175,45 gram olan ve ilk değerlendirmelere göre esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.



Ele geçirilen maddenin niteliğinin kesin olarak belirlenmesi amacıyla kriminal inceleme başlatılırken, soruşturma işlemlerinin de sürdüğü belirtildi.



Polis ekiplerinin belirlenen adreslere düzenlediği operasyonlarda Özcan'ın da aralarında bulunduğu 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 8 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

"BEN TÜRKİYE’Yİ SATIN ALIRIM" SÖZLERİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Abdülkadir Özcan’ın adı daha önce bir uçak olayıyla gündeme gelmişti. Özcan, 13 Aralık 2024’te Türk Hava Yolları’nın Dubai-İstanbul seferinde Business Class’ta seyahat ederken yolcular ve görevlilerle tartışmıştı. Cep telefonu görüntülerine de yansıyan olay sırasında Özcan’ın, “Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben milyar dolarlık adamım. Türkiye’yi satın alırım.” diye bağırdığı görülmüştü.

Özcan, uçağın İstanbul’a inmesinin ardından kolluk kuvvetlerine teslim edilmiş, THY tarafından da kara listeye alınmıştı.

YÖNETİMDEN AZLEDİLMİŞTİ

Olayın kamuoyunda tepki çekmesinin ardından PETLAS da Özcan hakkında karar almıştı. Şirket, 14 Aralık 2024 itibarıyla Abdülkadir Özcan’ın PETLAS Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğinden azledildiğini duyurmuştu.