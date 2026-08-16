PYD-SDG'nin fesih tarihi belli oldu! Kobani sorumlusu duyurdu: "Özerk yönetim yapısı da bitecek"

PYD-SDG Kobani Sorumlusu Mahmut Berhudan (52), Türkiye gazetesine açıklamalarda bulundu. Suriye ordusu ve hükümeti ile entegrasyon konusunda bütün sıkıntıların yüzde 99 oranında aşıldığını kaydeden Berhudan “Önümüzdeki birkaç gün içerisinde YPG-SDG’nin feshini duyuracağız. Özerk yönetim yapısı da ortadan kalkacak. Tek ordu, tek devlet, tek bir bayrak, ortak vatan çerçevesinde el ele yeni Suriye’yi inşa edeceğiz” dedi.

"ERDOĞAN VE BAHÇELİ BİN YILIN HAMLESİNİ YAPTI"

Suriye’de gelinen noktanın Türkiye’de yürütülen “Terörsüz Türkiye” sürecinden bağımsız değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Berhudan şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli çok büyük riskleri olsa da belki de bin yılın hamlesini yaptı. Akan kanı durdurmanın yanında açılan yeni sayfanın sadece Suriye, Irak, İran sathında değil yeniden şekillenen Orta Doğu jeopolitiğine çok önemli etkileri olacak. Bunu da yakın zamanda göreceğiz. Bu açıdan bakıldığında Sayın Erdoğan ve Bahçeli’nin üstlendiği misyon gerçek bir vatansever sorumluluğu ve geleceği inşa tavrıdır. Dâhiyane bir çözüm yöntemi ürettiler. Zaten bundan başka çözüm de yoktu. Kürtleri yok sayarak ya da ihmal ederek bu kaos ikliminden çıkmak zordu. Bunu Erdoğan ve Bahçeli’nin çok net gördüğünü düşünüyorum. Böyle bir adımı da zaten ancak büyük devlet adamları atabilir ve tarihe geçebilir.”

"AYRI DEVLET TALEBİMİZ YOK"

YPG’nin 2012 yılındaki kuruluşunu ilan eden Mahmut Berhudan’a göre Suriye ordusuna entegrasyon teorik planda tamamlandı. Askeri entegrasyonla eş zamanlı olarak kamu kurumları ve petrol kuyularının devri gibi aşamaların da tamamlanma aşamasında olduğunu kaydeden PYD-SDG Kobani Sorumlusu Mahmut Berhudan şunları söyledi:

Bizim ayrı bir devlet (Kürdistan) talebimiz yok. Aslında hiçbir zaman Suriye’de ayrı devlet kuracağız demedik. Mesela ‘Kobani müstakil devlet olacak’ demek akıl dışı bir çılgınlıktır. Suriye Kürtleri ülkenin her tarafına yayılmış, dil, din, kültür olarak bu toplumun güçlü ve derin bir parçasıdır. Doğru tabirle etle tırnak olduk. Bu durum Türkiye için de farklı değil. Türkiye’nin her tarafında binlerce akrabam var. Hepsini görmek istiyorum. Arada engeller kalksın ve onlarla kucaklaşayım istiyorum. Bizi 1926 Brüksel hattı ile bıçakla doğrar gibi ayırdılar. Şimdi bu parantezi kapatma ve barış zamanı.

DEAŞ saldırdığında Kobani boşaldı ve halkımızın tamamı Türkiye’ye geçti. Orada hürmet gördüler. Biz bunları unutamayız. Geride kalan 15 yıllık dönemde elbette hatalar oldu ancak hepsini geride bıraktık. Artık barışı, birliği ve birlikte geleceğimizi inşa etmeyi konuşmak zorundayız. Elbette zorluklar var ancak selamete çıkacağımıza yürekten inanıyorum."

"SURİYE ORDUSUNA 12 BİN SAVAŞÇIMIZ ENTEGRE OLABİLİR"

Berhudan, entegrasyon süreciyle ilgili şunları ifade etti:

“Şu ana dek Suriye ordusuna 10 bin savaşçımız entegre oldu. Belki bu rakam 12 bini bulabilir. Bizimle ilgili geçmiş dönem dahil yapılan 70-100 bin kişilik ordu yorumları gerçeği yansıtmıyor. Ayrıca şu an içimizde Arap kökenli kimse kalmadı. Sadece Kamışlı-Cezire bölgesinde belki birkaç kişi vardır."