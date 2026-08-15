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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Trump'ın sözünü tutmasını bekliyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Al Jazeera'ya yaptığı açıklamalarda bölge gündemine dair kritik mesajlar verdi. Suriye'ye ziyaret planladığını belirten Erdoğan; "Trump'tan F-35 savaş uçakları konusunda bir söz aldık ve bunu yerine getirmesini bekliyoruz." dedi. Erdoğan, Mekke Anlaşması ile dünyaya mesaj verildiğini vurguladı. AB ile ilişkilere ve üyelik sürecine dair konuşan Erdoğan ,"Türkiye'nin katılmaması Avrupa'nın kaybı" sözlerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Trump'ın sözünü tutmasını bekliyoruz"
Mustafa Fidan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Al Jazeera'ya verdiği röportajda dünyada ve Orta Doğu'da yaşanınan gelişmeler ile Mekke Anlaşması hakkında önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Trump ın sözünü tutmasını bekliyoruz" 1

"SURİYE'Yİ ZİYARET EDECEĞİM"

Türkiye'nin Suriye'nin istikrarını desteklemeyi sürdüreceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki dönemde Suriye'ye bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladığını söyledi. Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'nin istikrarını desteklemeyi sürdüreceğini ve bölgedeki Kürtlerle bağlarını güçlendireceğini ifade etti.

"SURİYE KÜRTLERİ BARIŞ VE İSTİKRARDAN PAYINI ALACAK"

Ayrıca Terörsüz Türkiye sürecini hatırlatarak Suriye'ye ve bölgeye atıfta bulunan Erdoğan, "Kürtlerle ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz ve bölgedeki çeşitli ülkelerde haklarını koruyacağız. Suriye Kürtleri barış ve istikrardan paylarını alacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Trump ın sözünü tutmasını bekliyoruz" 2

"MEKKE ANLAŞMASI DÜNYAYA ÖNEMLİ BİR MESAJ GÖNDERDİ"

Mekke Anlaşması hakkında değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Mekke Anlaşması dünyaya önemli bir mesaj gönderdi. Mekke Anlaşması, imzalayan ülkelerin şunları yapacağını öngörüyor. Eğer içlerinden biri dış saldırıya maruz kalırsa, birleşik adımlar atılacaktır. Anlaşma, diğer ülkelerin gelecekte katılımına olanak tanıyor ve Mısır'ın katılımı önemli." ifadelerini kullandı.

"TRUMP'IN SÖZÜNÜ YERİNE GETİRMESİNİ BEKLİYORUZ"

Türkiye'de gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nde gündeme gelen ABD'den F-35 alımına ilişkin soruya da yanıt veren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Trump'tan F-35 savaş uçakları konusunda bir söz aldık ve bunu yerine getirmesini bekliyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Trump ın sözünü tutmasını bekliyoruz" 3

"TÜRKİYE GAZZE'Yİ YALNIZ BIRAKMAYACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında Türkiye'nin Gazze'yi yalnız bırakamayacağını ve Gazze'ye destek olmak için gereken her şeyi yapacağını ifade etti. Hamas'ın üzerine düşen taahhütleri samimi şekilde yerine getirdiğini belirten Erdoğan, İsrail'in ise savaşı sürdürdüğünü söyledi.

"TÜRKİYE'NİN KATILMAMASI AVRUPA'NIN KAYBI"

Son olarak AB ile ilişkilere ve üyelik sürecine dair konuşan Erdoğan, "Avrupa, Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne kabul etmeye istekli görünmüyor. Avrupa Birliği'ne katılmak önceliğimiz değil ve Türkiye'nin katılmaması Avrupa'nın kaybı." sözlerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
suriye Recep Tayyip Erdoğan Donald Trump abd
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