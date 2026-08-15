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Tunceli'de silahlı kavga! 3 yaralı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Tunceli'de silahlı kavga! 3 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Çemişgezek ilçesine bağlı Güneybaşı köyünde meydana geldi. İki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tabancalardan ateşlenen kurşunların isabet ettiği 3 kişi yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma, köyde geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli
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