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Kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı, sahibi ekiplere sarılıp gözyaşı döktü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarılırken sahibi, itfaiye ekiplerine sarılıp gözyaşlarına hakim olamadı.

Kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı, sahibi ekiplere sarılıp gözyaşı döktü

Olay, Tatlıkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ineğinin kuyuya düştüğünü gören sahibi Fatma Beşaltı, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı, sahibi ekiplere sarılıp gözyaşı döktü 1

KUYUYA DÜŞEN İNEĞİ İTFAİYE KURTARDI

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kuyudaki ineği kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, ineği vinç yardımıyla kuyudan çıkardı. Sağ olarak kurtarılan ineğine kavuşan Beşaltı, büyük sevinç yaşadı.

Kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı, sahibi ekiplere sarılıp gözyaşı döktü 2

SAHİBİ GÖZYALARINA BOĞULDU

İneğinin kurtarılmasının ardından itfaiye ekiplerine sarılan Fatma Beşaltı, "Sizlere kurban olayım, Allah razı olsun" diyerek gözyaşı döktü. Fatma Beşaltı'nın itfaiye ekiplerine sarıldığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı, sahibi ekiplere sarılıp gözyaşı döktü 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana İnek İtfaiye
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