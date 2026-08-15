Sözcü'nün haberini paylaştı! Faruk Özlü: "Düzce 3 ilden birincisi"

Sözcü Gazetesi bugün bir haber yaptı. Haberde "Türkiye’de arsa yatırımı hareketlenirken yatırımcıların rotası değişiyor. Sanayi, ulaşım ve turizm yatırımlarıyla öne çıkan Düzce, Yalova ve Tekirdağ, gelişim potansiyelleri ve artan taleple dikkat çekiyor." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu haberi alıntılayan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü "Bize yakın bir gazetenin değil, Sözcü Gazetesi'nin haberi. Düzce, son yıllarda Türkiye’de en çok gelişen ve bu sebeple değer kazanan üç ilden biri. Hatta birincisi." paylaşımında bulundu.