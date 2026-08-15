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Husiler'den balistik füzeyle saldırı

Yemen ordusu, İran destekli Husilerin ülkenin orta kesimindeki Marib kentinde yerinden edilmişlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelere 3 balistik füzeyle saldırdığını bildirdi.

Husiler'den balistik füzeyle saldırı

Yemen Silahlı Kuvvetleri Medya Merkezinden yapılan açıklamada, Husilerin Marib kentinde yerinden edilmişlerin yoğun olarak bulunduğu mahalleleri 3 balistik füzeyle hedef aldığı belirtildi.

AYRINTI PAYLAŞILMADI

Yemen hükümetine bağlı Yemen TV de Husilerin Marib kentini yeniden füzelerle hedef aldığını duyurdu ancak saldırıya ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Saldırılarda can kaybı ve yaralanmaların olduğu ancak ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi paylaşılmadığı belirtildi.

Husiler son dönemde Marib'i füze ve İHA'larla birçok kez hedef almış, hükümete yakın kaynaklara göre önceki saldırılarda da can kaybı ve yaralanmalar yaşanmıştı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yemen
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