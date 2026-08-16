Karşı şeride geçip 3 araca çarptı: 4 yaralı

Kaza, Antalya-Konya D-687 kara yolu Beydiğin Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Antalya istikametine seyir halindeki Afganistan uyruklu A.R. M.’nin kullandığı araç, şerit ihlali yaparak karşı yöne geçti. A.R. M.’nin kullandığı araç, Antalya’dan Konya istikametine gitmekte olan 3 araca çarptı.

Aynı araçtaki 4 kişi yaralandı

Kazada sürücü A.R. M. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Afganistan uyruklu G.D. M., Z.M. ve İ.M. (2) yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla Serik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan G.D. M.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır