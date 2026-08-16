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Karşı şeride geçip 3 araca çarptı: 4 yaralı

Antalya-Konya kara yolu Beydiğin Mahallesi’nde şerit ihlali yapan sürücünün kullandığı otomobil karşı şeride geçerek 3 araca çarptı. Zincirleme kazada aynı araçta bulunan 4 Afganistanlı yaralandı.

Karşı şeride geçip 3 araca çarptı: 4 yaralı

Kaza, Antalya-Konya D-687 kara yolu Beydiğin Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Antalya istikametine seyir halindeki Afganistan uyruklu A.R. M.’nin kullandığı araç, şerit ihlali yaparak karşı yöne geçti. A.R. M.’nin kullandığı araç, Antalya’dan Konya istikametine gitmekte olan 3 araca çarptı.

Aynı araçtaki 4 kişi yaralandı
Kazada sürücü A.R. M. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Afganistan uyruklu G.D. M., Z.M. ve İ.M. (2) yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla Serik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan G.D. M.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Karşı şeride geçip 3 araca çarptı: 4 yaralı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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