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Antalya Havalimanı'nda yolcular uçakta saatlerce bekledi, bagaj krizi yaşadı

Antalya Havalimanı'ndan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yapılması planlanan SunExpress'in XQ300 sefer sayılı uçuşunda yolcuların, saatler süren gecikme ve bagaj belirsizliği nedeniyle mağduriyet yaşadığı ileri sürüldü.

Antalya Havalimanı'nda yolcular uçakta saatlerce bekledi, bagaj krizi yaşadı

İddialara göre, dün sabah saat 08.30'te Antalya Havalimanı'ndan Ercan Havalimanı'na gerçekleştirilmesi planlanan SunExpress'in XQ300 sefer sayılı uçuşunda yolcular uzun süre bekletildi.

Antalya Havalimanı nda yolcular uçakta saatlerce bekledi, bagaj krizi yaşadı 1

YOLCULAR UÇAKTA SAATLERCE BEKLEDİ, BAGAJ KRİZİ YAŞADI

Bekleyişin ardından yolculara uçuşun saat 13.00'te gerçekleştirileceği bilgisi verildi. Uçakta bekleyen bazı yolcular ise bagajlarının uçağa yüklenmediğini, valizleri yükleme aracında camdan görmeleri üzerine fark etti. Durumu kabin amirine soran yolculara, bagajların bir sonraki gün sabah saatlerinde gönderileceğinin söylendiği iddia edildi. Yaşanan belirsizlik özellikle içerisinde acil ihtiyaçları bulunan yolcuların tepkisine neden oldu.

Uçuşta çok sayıda aile ve çocuğun da bulunduğu belirtilirken, saatler süren gecikme yolcuların tepkisine neden oldu. Tepkilerin artması üzerine bazı yolcular, valizlerinde bulunan acil ihtiyaçlarını almak amacıyla uçaktan indi. Yaşanan işlemlerin ardından uçak, saat 14.35'te kalan yolcularla birlikte Ercan Havalimanı'na hareket etti. Uçakta kalan yolculara ise bagajların gönderileceği ve valizlerini ertesi gün alabilecekleri yönünde bilgi verildiği öne sürüldü.

Antalya Havalimanı nda yolcular uçakta saatlerce bekledi, bagaj krizi yaşadı 2

"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY İLE KARŞILAŞIYORUZ"

Uçakta bulunan bir yolcu yaşanan mağduriyeti şöyle anlattı:

"Normalde uçuşumuz saat 08.30'daydı. Şu anda saat 13.00. KKTC'de rezervasyonumuz vardı, hepsi çok sıkıntıya girdi. Bagajlarımız uçağa alınmadı. Bize hiçbir açıklama yapılmadı. Biz kendimiz valizlerin alınmadığını gördük. Sorduğumuzda, 'Evet, o valizler sizin. Valizleriniz bir sonraki iş gününde adresinize kargolanacak' denildi. Çocuklar, bebekler ve bebek arabaları var. Valizlerde kıyafetlerimiz ve ilaçlarımız var. İlk defa böyle bir şey ile karşılaşıyoruz."
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
bagaj antalya havalimanı yolcu
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