Tatvan’da araçlar çarpıştı: 5 kişi hafif yaralandı

Edinilen bilgilere göre, kaza gece saatlerinde ilçenin Cumhuriyet Caddesi Hizan Durağı mevkiinde meydana geldi. B.E.’in kullandığı kamyonet ile B.B. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler B.B. ve B.E. ile araçlarda bulunan S.B., M.E. ve T.Ü.E. yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, yapılan kontrollerde hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda tahkikat başlatıldı. Öte yandan yaşanan kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır