Kıtalararası triatlon yarışı Beykoz’da yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Triatlon Federasyonu organizasyonuyla ve Oral-B’nin ana sponsorluğunda gerçekleştirilen 2026 İstanbul Boğaziçi Triatlonu’nun 6’ncısı düzenlendi. Triatlon, gün doğumuyla birlikte P&G Türkiye & Kafkasya Pazarlama ve Sağlık, Ağız Bakım Ticari Operasyonlar Başkanı Özge Erdem ve Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya’nın verdiği startla başladı.

YERLİ VE YABANCI BİN SPORCU KATILDI

Yerli ve yabancı yaklaşık bin sporcunun katıldığı organizasyonda triatletler; 2,2 kilometre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşudan oluşan parkurda kıtalararası bir mücadele verdi. Kanlıca-Küçüksu arasındaki yüzme etabı ile başlayan yarışta sporcular, trafiğe kapatılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden Asya’dan Avrupa’ya pedal çevirdi, ardından Küçüksu-Çubuklu arasındaki koşu etabı ile parkuru tamamladı. Mücadelenin ardından Erkekler Genel Klasman kategorisinde Mikhail Venediktov, Kadınlar Genel Klasman kategorisinde ise Ece Calp birinciliği elde etti.

ERDEM: HER SPORCU BİR ÇOCUĞUN SAĞLIKLI GÜLÜMSEMESİNE KATKI SAĞLADI

Başarıyla tamamlanan yarışın ardından açıklamalarda bulunan P&G Türkiye & Kafkasya Pazarlama ve Sağlık, Ağız Bakım Ticari Operasyonlar Başkanı Özge Erdem, “Procter & Gamble olarak tüketicilerin yaşam kalitesini yükselten yüksek performanslı ürünler sunarken iyi bir kurumsal vatandaş olarak sporun birleştirici ve dönüştürücü gücünü desteklemeyi en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Bu anlayışla Oral-B markamızla tam 6 yıldır kıtaları birleştiren bu benzersiz triatlon organizasyonunun ana sponsoru olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Fiziksel sınırların zorlandığı bu zorlu disiplinde başarılı bir performansın temeli güçlü ve sağlıklı bir vücuttan, vücut sağlığı ise ağız bakımından geçiyor. Üstün teknolojili ürünlerimizle sporcularımızın ihtiyaç duyduğu bakımı sağlarken, herkesi içindeki triatlet ruhunu keşfetmeye ve her gün daha iyiye ulaşmaya, güçlü ve beyaz dişler için ‘Şampiyon Gibi Fırçalamaya’ davet ediyoruz” dedi.

Erdem, AÇEV ile gerçekleştirilen iş birliğinin önemine de değinerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu yıl bu büyük spor buluşmasını AÇEV ile hayata geçirdiğimiz anlamlı bir dayanışmayla çok daha değerli bir noktaya taşıdık. Zorlu parkuru başarıyla göğüsleyen her sporcunun mücadelesini çocuklarımızın sağlıklı gülümsemelerine dönüştürdük. Boğaz’da atılan her kulaç, pedal çevrilen her metre ve atılan her adım, sporun iyileştirici gücüyle çocuklarımızın hayatına dokundu. Emeği geçen tüm paydaşlarımıza ve bu iyiliğin bir parçası olan tüm sporcularımıza yürekten teşekkür ediyorum.”

YALÇINKAYA: ULUSLARARASI YARIŞLARINDAN BİRİ OLMAYA DEVAM EDECEK

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ise organizasyonun ardından yaptığı açıklamada, “Oral-B, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve yerel yönetim temsilcileri olmak üzere geniş bir paydaş grubunun desteğiyle gerçekleşen başarılı bir organizasyonu daha geride bırakmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Triatlon ve aquatlon branşlarında bireysel ve takım mücadelesinde yer alan triatletler, bu sporun doğasında bulunan kararlılık, dayanıklılık ve son ana kadar pes etmeme motivasyonları ile örnek sporcu olmaya devam ediyor. Dünyanın tek kıtalar arası triatlon yarışı olan Oral-B Boğaziçi Triatlonu, Türkiye’nin uluslararası çapta vizyon yarışlarından biri olmaya devam edecek. Heyecanımıza ortak olan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

2026 Oral-B İstanbul Boğaziçi Triatlonu’nda alınan sonuçlar:

Triatlon Yaş Grubu Erkekler Genel Klasman

Mikhail Venediktov Ata Yahşi Spor Kulübü İlker Kökçe Ferdi Bahadır Tama Antalyaspor Kulübü

Triatlon Yaş Grubu Kadınlar Genel klasman