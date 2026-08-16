Çorum'da otomobiller çarpıştı: 7 yaralı

Kaza, Sungurlu ilçesi Sungurlu-Boğazkale kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.İ. idaresindeki 06 NG 182 plakalı otomobil ile S.Ç. yönetimindeki 06 ENN 77 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

ÇORUM'DAKİ KAZADA 7 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan N.Ç., E.E.Ç., E.Ç., Y.K. ve İ.Ç. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkartılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır