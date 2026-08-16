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Bakırköy'de hastane bahçesinde korkutan yangın

Bakırköy Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi’nin bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bakırköy'de hastane bahçesinde korkutan yangın

Yangın, saat 14.30 sıralarında Yeşilköy’de bulunan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi’nin bahçesinde çıktı. İddiaya göre, bahçede kullanılmayan eşyaların henüz bilinmeyen bir nedenle yanmasıyla başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek hastanenin depo bölümüne sıçradı.

Bakırköy de hastane bahçesinde korkutan yangın 1

HASTANEDE KORKUTAN YANGIN

Depoda şiddetlenen alevler, arka tarafta bulunan otluk alana da yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

Bakırköy de hastane bahçesinde korkutan yangın 2

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bakırköy hastane
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