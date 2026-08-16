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Karadenizli kadınların yamaç paraşütü şaşkınlığı

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması yöre halkının da ilgisini çekti. Şampiyona için bölgeye gelen sporcularla ilçe sakinleri arasında geçen samimi diyaloglar, etkinliğe ayrı bir renk kattı.

Karadenizli kadınların yamaç paraşütü şaşkınlığı

Kalkış alanında hazırlıklarını sürdüren paraşüt pilotlarını meraklı gözlerle inceleyen Karadenizli bir kadın, devasa paraşüt kanatlarını görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Karadenizli kadınların yamaç paraşütü şaşkınlığı 1

KARADENİZ'DE YAMAÇ PARAŞÜTÜ COŞKUSU

Ekipmanların nasıl uçuşa hazır hale getirildiğini anlamaya çalışan teyzenin, sporculara yönelttiği, "Pompayla mı şişiriyorlar bunu? Neyle şişiriyorlar?" sorusu alandakileri kahkahaya boğdu. Paraşüt çantasını göstererek, "Çantaya girebilir misin?" diyen sporculara gülerek "Yok, giremem oradan" yanıtını veren ilçe sakini, sempatik tavırlarıyla herkesin ilgi odağı oldu.

Karadenizli kadınların yamaç paraşütü şaşkınlığı 2

Karadenizli kadınların yamaç paraşütü şaşkınlığı 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Artvin Karadeniz paraşüt
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