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Son dakika | Minik taraftarın Fenerbahçe formasını çıkarttırmıştı! Yeni karar verildi

Son dakika haberi: Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında tribünde minik bir taraftarın üzerindeki Fenerbahçe formasının çıkartılması istenmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında yeni karar verildi.

Son dakika | Minik taraftarın Fenerbahçe formasını çıkarttırmıştı! Yeni karar verildi
Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Gençlerbirliği tribününde küçük çocuğun üzerindeki formanın çıkartılmasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi.

BAŞSAVCILIKTAN GÖZALTI TALİMATI GELMİŞTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçında tribünde yaşanan olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını ve şüphelinin gözaltına alınması için ilgili kolluk birimlerine talimat verildiğini duyurmuştu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

“15/08/2026 tarihinde ilimiz Eryaman stadında oynanan Gençlerbirliği- Fenerbahçe Türkiye Süper Ligi müsabakasında küçük bir çocuğun üzerinden formasınının çıkarttırılması şeklinde meydana gelen olayda; şüpheli hakkında 6222 sayılı kanun ve 5237 sayılı kanunun 109/3-f maddeleri uyarınca soruşturma başlatılmış ve gözaltı kararı verilmiştir.“

BABASI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Forması çıkarılan minik Fenerbahçe taraftarının babası, "Polisimize çok teşekkür ederim; bir baba olarak zor anlar yaşayacaktım. Davranışlarına engel olamayan bir insan yüzünden polisimiz bize yardımcı oldu ve oğlumun üstüne polis tişörtünü giydirdi." diye bir açıklama yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği fenerbahçe forma
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