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Şırnak’ta 4 kadının bindiği bot devrildi: 1 ölü

Şırnak’ın Güçlükonak yolu üzeri Elo Dino Kasrı yakınlarında pikniğe giden aileden 4 kadın bindikleri botun devrilmesi sonucu suya düştü. 3 kadın kurtarılırken 22 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.

Şırnak’ta 4 kadının bindiği bot devrildi: 1 ölü

Edinilen bilgilere göre, bugün öğle saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne, Güçlükonak yolu üzerinde Dicle Nehri kenarında piknik yapan bir aileden 4 kadının bindikleri botun devrilmesi sonucu suya düştüğü ihbarı geldi. Çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle 3 kadın sudan çıkarılarak kurtarılırken, Y.İ. (22) ise nehirde gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, emniyet, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma çalışmalarının daha sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla Ilısu HES İşletme Müdürlüğü’nden baraj kapakları kapatılarak su debisi düşürüldü. Bölgeye sevk edilen dalgıç ve arama-kurtarma ekipleri, Dicle Nehri’nde geniş kapsamlı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Y. İ.’nin cansız bedenine ulaşıldı. Genç kadının cenazesinin, yapılacak işlemlerin ardından ailesine teslim edilmek üzere hastaneye kaldırılması bekleniyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Şırnak
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