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CHP'nin içinde 'Kılıçdaroğlu' endişesi: "Partinin kapısına kilit vurulabilir"

CHP'li bir milletvekili "partinin kapısına kilit vurulmak üzere olduğu" görüşünde. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan adayı olması durumunda 10-15 milletvekilinin daha partiden ayrılabileceği, hatta CHP'nin TBMM grubunun düşebileceği kulislerde konuşuluyor.

CHP'nin içinde 'Kılıçdaroğlu' endişesi: "Partinin kapısına kilit vurulabilir"

"Mutlak butlan" krizinin ardından Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekilinin Yeni Parti'yi kurması siyaset sahnesinde dengeleri değiştirdi. Hem CHP'nin hem de Yeni Parti'nin atacağı adımlar ve oy oranları dikkatle takip ediliyor. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanı olarak görevine devam eden Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olması durumunda partiden yeni kopuşlar yaşanabileceği konuşuluyor.

CHP'YE GERİ DÖNÜŞLER DE GÜNDEMDE

Nefes'ten Mahir Bağış'ın haberine göre CHP kulislerinde 20 milletvekili ile geri dönüş için temas olduğu, yakın zamanda beş milletvekilinin geçebileceği iddia ediliyor. Partili kurmaylar, “Bu partinin abileri hâlâ CHP’de. Burada duruyorlar. Bir yere gitmediler” değerlendirmesini yaptı.

CHP nin içinde Kılıçdaroğlu endişesi: "Partinin kapısına kilit vurulabilir" 1

YENİ PARTİLİLER, CHP'DE KALAN KARARSIZLARI BEKLİYOR

Yeni Partili kaynaklar ise aksine süreç içerisinde partiye katılımların olacağını, “ikilemde” kalan bazı isimlerin CHP’den ayrılacağını ifade ediyor. Yeni Partili kurmaylar, “Muhalefetin ana gövdesi artık burasıdır. Maalesef CHP’nin kontrolü muhalefetin elinden çıkmıştır. Tüm toplumun gözü bizim üzerimizdedir. Bu yüzden CHP kalan birçok arkadaşımız hala kararını netleştiremedi. Zaman içerisinde onların da Yeni Parti’ye katılacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU: "ADAYLIK DERDİM YOK, GÜNÜ GELİNCE KONUŞURUZ"

Edinilen bilgiye göre, Kemal Kılıçdaroğlu kurmaylarına, “Arkadaşlarımızla iyi geçinin. Onlar da bizim beraber çalıştığımız arkadaşlar. Selamı, saygıda kusur etmeyin. Temaslarınız iyi olsun. Zamanı gelince herkes neyin ne olduğunu anlayacaktır” değerlendirmesini yaptı. Kılıçdaroğlu’nun kurultayda aday olup olmayacağı da merak ediliyor. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, kendisini ziyaret eden milletvekillerine, “Öyle bir derdim yok benim. O gün, günü geldiğinde aramızda konuşuruz. Kararınıza saygı duyarım” dediği öğrenildi.

CHP nin içinde Kılıçdaroğlu endişesi: "Partinin kapısına kilit vurulabilir" 2

"TEKRAR ADAY OLURSA" SENARYOSU

Kılıçdaroğlu’nun kurultayda aday olması durumunda yaklaşık 10-15 milletvekilinin CHP’de ayrılabileceği iddiaları kulisleri konuşuluyor. Bu milletvekillerinden bazılarının bağımsız kalacağı bazılarının ise Yeni Parti’ye katılacağı ifade ediliyor.

"CHP TBMM GRUBUNU KAYBEDEBİLİR"

Nefes’e bilgi veren bir CHP’li milletvekili, “Kemal beyin aday olması durumunda arkadaşlarımızın çoğunluğu Yeni Parti’ye gidebilir. Bağımsız kalmayı düşünen arkadaşlarımızı da hesaba katarsak CHP 20 milletvekilinin altına düşebilir. Bu da CHP’nin TBMM grubunu kaybetmesine yol açabilir” ifadelerini kullandı.

CHP nin içinde Kılıçdaroğlu endişesi: "Partinin kapısına kilit vurulabilir" 3

"PARTİNİN KAPISINA KİLİT VURULMAK ÜZERE"

Kılıçdaroğlu’nun aday olmaması gerektiğini düşünen ve parti içinde önemli ağırlığı olan bir milletvekili, “Şu an partinin kapısına kilit vurulmak üzere. Kemal beyin yeninden genel başkan olması durumunda partinin kapısının tamamen kapanacağını düşünüyoruz. Böyle bir durumda 100 yıllık Atatürk’ün partisi artık ortada kalmayabilir, bu da Türkiye açısından korkunç bir durum olur. O yüzden Kemal beyin aday olmaması ve yeni isimlerin önünü açması gerekiyor” değerlendirmesini yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu CHP tbmm Yeni Parti
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