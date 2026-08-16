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Rusya'daki e-ticaret platformunun merkezine İHA saldırısıyla

Rusya'nın Podolsk şehrinde e-ticaret platformu Wildberries'e ait lojistik merkezinde, insansız hava aracı (İHA) saldırısının ardından yangın çıktı.

Rusya'daki e-ticaret platformunun merkezine İHA saldırısıyla

Wildberries'ten yapılan açıklamada, Moskova bölgesinde bulunan Podolsk'taki lojistik merkezinde İHA saldırısı nedeniyle yangın çıktığı ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Rusya daki e-ticaret platformunun merkezine İHA saldırısıyla 1
Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov da saldırıda Wildberries çalışanlarından yaralanan olmadığını kaydetti.

Rusya daki e-ticaret platformunun merkezine İHA saldırısıyla 2

UKRAYNA E-TİCARET PLATFORMUNU HEDEF ALIYOR

Vorobyov, bölgede ilaçların depolandığı bir tesiste de yangın çıktığını, ilk belirlemelere göre yaralanan olmadığını aktardı.

Rusya daki e-ticaret platformunun merkezine İHA saldırısıyla 3

Ukrayna, son dönemde Rus e-ticaret platformu Wildberries'e ait depo ve lojistik tesislerine İHA saldırıları düzenliyor.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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