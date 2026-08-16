Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1’i çocuk 6 yaralı

Kaza, merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Nalçacı Caddesi ile Rauf Denktaş Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri alınamayan otomobil ile kamyonet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrularak direğe çarparken, araçlarda bulunan 1’i çocuk 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır