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Detaylarıyla büyüleyen LEGO F1 setinde kaçırılmayacak fırsat!
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Detaylarıyla büyüleyen LEGO F1 setinde kaçırılmayacak fırsat!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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Karakteristik renklerinden logolarına kadar her ayrıntısıyla büyüleyen LEGO Speed Champions setleri, hem odaklanmanızı sağlıyor hem de günün yorgunluğunu unutturup keyifli bir mola vermenize yardımcı oluyor. Sadece çocukların değil, yetişkin model araba koleksiyoncularının ve F1 hayranlarının da büyük bir hayranlıkla takip ettiği bu serinin efsanevi McLaren modelinde indirim başladı, değerlendirmek için acele edin!

Bazen yoğun bir günün ardından zihninizi boşaltmanın ve stres atmanın en keyifli yolu, küçük parçaları bir araya getirmekten geçiyor. LEGO Speed Champions serisi de ikonik tasarımları, orijinal detayları ve yarış pistlerinin heyecanını odanıza taşıyan yapısıyla size sıradan bir oyuncaktan çok daha fazlasını sunuyor. Motor sporlarını seviyorsanız serinin en dikkat çeken McLaren 2023 Formula 1 Yarış Arabası setinde şimdi kaçırılmayacak bir fırsat var. İşte detaylar!

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LEGO Speed Champions 2023 McLaren Formula 1 Yarış Arabası Seti (245 Parça)

Detaylarıyla büyüleyen LEGO F1 setinde kaçırılmayacak fırsat! 1

LEGO Speed Champions 2023 McLaren Formula 1 Yarış Arabası seti, hem çocukların hem de yetişkin koleksiyoncularının odasına pistlerin heyecanını taşıyor. 9 yaş ve üzeri tüm F1 hayranları için tasarlanan bu 245 parçalık harika set, siyah ve turuncu renkli ikonik gövdesi, takım sponsorlarının logoları, Pirelli baskılı lastikleri ve turuncu emniyet halkası gibi orijinal McLaren detaylarıyla göz kamaştırıyor. Üstelik setin içinde kaskı, peruğu ve İngiliz anahtarıyla gelen havalı bir sürücü minifigürü de yer alıyor. İster eğlenceli bir oyuncak ister koleksiyonluk bir parça olarak düşünebileceğiniz bu set, yarış dünyasına hayran olan sevdikleriniz için de mükemmel bir hediye seçeneği sunuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Koleksiyonuna yeni bir parça eklemek isteyenler icin bu fiyata kaçırılmayacak bir ürün. Lego kaliteside cabası."
  • "10 yaşındaki oğlum için aldım. Çok keyifle yaptığı legosunu yükseğe kaldırdı. ve özenerek saklıyor."
  • "Koleksiyon için aldım en uygun fiyat burdaydı tşkler amazon."
Ürünü İncele

Bu içerik 5 Haziran 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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LEGO
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