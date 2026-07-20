Silivri’de kamyonet durağa daldı: 1 kadın yaralandı

Olay, 15.00 sıralarında Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi Hacı Pervane Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Silivri Belediyesi’ne ait çalışma kamyoneti park halindeyken freni boşaldı. Freni boşalan sürücüsüz kamyonet yolun karşısındaki minibüs durağına daldı. Çarpmanın etkisiyle durakta bekleyen bir kadın aracın altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, park halindeki kamyonetin aniden hareket ederek yolu geçtiği, minibüs durağına çarptığı ve çevredeki vatandaşların panikle yaralı kadının yardımına koştuğu görülüyor.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır