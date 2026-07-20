Emet-Hisarcık kara yolunda trafik kazası, 3 kişi yaralandı

Kaza, Emet-Hisarcık karayolunun 7. kilometresinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emet’ten Hisarcık istikametine seyir halinde olan İ.K. yönetimindeki otomobile, çevre yoluna dönüş yapmak isteyen E.E. idaresindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle İ.K.’nin kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yoldan savruldu ve yaklaşık 5 metrelik uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine Hisarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada uçuruma yuvarlanan araçta bulunan sürücü İ.K. ile yolcular M.Y. ve A.Y. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır