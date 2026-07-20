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Biri kadın biri erkek çarşaflı iki hırsız yakayı ele verdi! Tanınmayacaklarını sandılar ama...

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Adana'da biri erkek biri kadın iki hırsız kimliklerini gizlemek için çarşaflara büründü. Maymuncukla girdikleri evde 40 dakikada 80 gram burma bilezik, 3 altın yüzük, 1 altın kolye ve bin 900 lira çalan hırsızlar yakalandı. Hırsızlardan biri tutuklanırken diğeri serbest bırakıldı.

Çarşaflarla kimliklerini gizleyip kaçabileceklerini düşündüler ama güvenlik kamerasından yakayı ele verdiler. Bir gün önce soyacakları noktada keşif yapan çarşaflı hırsızlar ertesi gün gelip evi soyup soğana çevirdi. Şüphelilerden erkek tutuklandı, kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Biri kadın biri erkek çarşaflı iki hırsız yakayı ele verdi! Tanınmayacaklarını sandılar ama... 1

40 DAKİKADA ALTINLARI, PARALARI ALIP KAÇTILAR

Olay, 5 Temmuz’da merkez Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Yahya G. (35) ile M.Ç. (35), kimliklerini gizlemek amacıyla çarşaf giyerek H.Ö.’ye ait eve girdi. Yaklaşık 40 dakika boyunca evde kalan şüpheliler, yatak odasında bulunan 80 gram burma bilezik, 3 altın yüzük, 1 altın kolye ve bin 900 TL’yi çalarak kayıplara karıştı. Tüm bu anlar ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Biri kadın biri erkek çarşaflı iki hırsız yakayı ele verdi! Tanınmayacaklarını sandılar ama... 2

KALDIKLARI EVE BASKIN

Evine döndüğünde hırsızlığı fark eden H.Ö., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
Yaklaşık 350 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü analiz eden ekipler, şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirledi. Düzenlenen operasyonda yakalanan iki şüphelinin kaldığı evde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 20 fişek, 46,40 gram esrar, 6 uyuşturucu hap, 134 bin TL, 205 avro ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

1 GÜN ÖNCE KEŞİF YAPMIŞLAR

Öte yandan, şüphelilerin olaydan bir gün önce keşif yaptığı da güvenlik kamerasınca tespit edildi.

REDDETTİLER: "BİZ DEĞİLİZ"

Emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, güvenlik kamerasındaki kişilerin kendileri olmadığını iddia etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yahya G. tutuklanırken, M.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Biri kadın biri erkek çarşaflı iki hırsız yakayı ele verdi! Tanınmayacaklarını sandılar ama... 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hırsız Adana çarşaf
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